ISU Covasna, campioana nationala intre echipele de fotbal ale inspectoratelor din tara

In perioada 28-30 iunie a.c., in municipiul Sfantu Gheorghe, s-a desfasurat etapa finala a Campionatului de minifotbal "Cupa ASPR" - editia 2022.La aceasta competitie, organizata de Asociatia Sportiva a Pompierilor din Romania (#ASPR), au participat echipele reprezentative ale unitatilor subordonate IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania din 16 judete.Astfel, pentru titlul de campioana nationala a pompierilor la minifotbal, in cadrul competitiei s-au intrecut ... citeste toata stirea