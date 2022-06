Iubitorii sportului, invitati sa alerge la Ziua Olimpica de la Intorsura Buzaului

O noua editie a evenimentului "Ziua Olimpica" va avea loc vineri, 3 iunie, la Intorsura Buzaului. Competitia de alergat, care se va desfasura in centrul orasului, in zona Scolii "Mihail Sadoveanu", ii asteapta la start pe toti cei care iubesc sportul si inteleg cat de important este acesta in vietile lor.Inscrierile se fac la fata locului, cu aproximativ o ora inainte de start. Acesta este programat la ora 12:30 pentru fete si 13:00 pentru baieti.In functie de numarul de participanti, este ... citeste toata stirea