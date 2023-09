"Nu-mi place sa ma plafonez. Vreau sa fiu din ce in ce mai bun, atat in viata profesionala, cat si in cariera sportiva" - sunt vorbele colegului nostru, plutonier Vasile Seretan, un jandarm dedicat si un sportiv pasionat care a obtinut luna aceasta locul al II-lea la Campionatul National de Culturism si Fitness, categoria Men's Physique, inaltimea 174 cm si locul I, la aceeasi categorie, la competitia "Pro Nutrition Grand Prix 2023", editia a XV-a.Vasile este pasionat de culturism inca din ... citeste toata stirea