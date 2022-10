Jandarm covasnean, pe podium la un concurs de culturism

Vasile Seretan, plutonier in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Covasna, a obtinut locul II la concursul de culturism si fitness "Pro Nutrition Grand Prix 2022", editia a XIV-a, categoria Men's Physique. Competitia a avut loc in perioada 24-25 septembrie a.c., la Sala Sporturilor din Dej, judetul Cluj.Concurenta la categoria la care a participat jandarmul covasnean, Men's Physique, a fost mare."Concursul a fost foarte frumos, bine organizat. Am participat pentru a doua oara, ... citeste toata stirea