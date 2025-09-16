Editeaza

Judocanii de la CSM Sfantu Gheorghe aproape de podium la Campionatele Nationale Ne-Waza

Sursa: Covasnamedia.ro
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 16:00
7 citiri
Luiza-Antonia Hoboi si Vlad-Raul Pop, sportivi in varsta de 11 ani legitimati la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, au avut evolutii remarcabile la Campionatele Nationale de Judo Ne-Waza U13 si U15 ani, desfasurate la Ramnicu Valcea intre 12 si 13 septembrie. Cei doi sportivi, pregatiti de antrenorul de Judo si Arte Martiale Petru Oltean Shihan, s-au clasat locurile 5, respectiv 9, intr-o competitie cu adversari mai experimentati si la categorii de greutate superioare varstei lor. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Rebrandingul care a aprins internetul: Posta Romana si logo-ul de zeci de mii de euro
In ultimele zile, rebrandingul Postei Romane a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte de pe ...
Consiliul Judetean Covasna aloca 2,9 milioane lei pentru sportul de performanta
Consiliul Judetean Covasna va investi aproape 3 milioane de lei in sportul de performanta, pentru a ...
Meseria ca destin: Mariana Gifei, trei decenii intre suferinta si speranta
Mariana Gifei, asistenta medicala principala in sectia de interne a Spitalului Judetean de Urgenta ...
ActualitateBusinessSportLife Show