Junioarele de la Sepsi-SIC, inaintea unui nou sezon la handbal feminin

Echipa de Junioare 2 a clubului Sepsi-SIC va debuta in acest weekend in editia 2022-2023 a Campionatului National J2 Baucem, intr-o partida in deplasare cu CSM VSK Csikszereda Miercurea Ciuc.Competitia de handbal feminin a Junioarelor 2 este impartita in opt serii, Sepsi-SIC fiind repartizata in Seria E, alaturi de CSM VSK Csikszereda Miercurea Ciuc, CSS Sibiu, CSS Odorheiu Secuiesc, CSM Targu Mures si LPS Targu Mures. La finalul acestei prime faze a ... citeste toata stirea