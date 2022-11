Juniorii au disputat ultimele partide de campionat din acest an

Weekendul trecut, cele patru categorii de juniori de la clubul Sepsi OSK au disputat ultimele partide de campionat din acest an, competitiile urmand a se relua in luna martie a anului viitor.Cea mai categorica victorie a fost obtinuta in Liga Elitelor U15, Seria 2, Sepsi OSK invingand-o pe Viitorul Gheorgheni cu rezultatul de 13-0. Batzula a marcat sase goluri, Butyka a reusit un hat-trick, Spinu o dubla, lista marcatorilor fiind completata de Mihoreanu si Fodor. Dupa sapte etape, Sepsi OSK ... citeste toata stirea