Programata in etapa a 14-a din Liga 3, Seria 5, intalnirea dintre Sepsi OSK II si KSE Targu Secuiesc s-a incheiat cu victoria oaspetilor printr-un gol venit in prelungiri.Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe a fost gazda derby-ului covasnean din Liga 3, Seria 5, o partida in care ambele echipe, Sepsi OSK II si KSE Targu Secuiesc, aveau nevoie de puncte. Intalnirea a fost echilibrata, iar finalul dramatic, cu golul marcat de Ketesdi in cel ... citeste toata stirea