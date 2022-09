In vederea pregatirii sezonului viitor, KSE Targu Secuiesc a participat, si s-a impus, in cadrul unui turneu international de baschet feminin gazduit de localitatea Kecskemet din Ungaria.Fetele antrenate de Ljuba Kolarevic si Farkas Alpar au castigat prima partida chiar in compania echipei gazda, Kecskemeti KC, cu rezultatul de 55-53, prin jocul prestat mai ales ... citeste toata stirea