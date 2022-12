KSE Targu Secuiesc a incheiat anul cu o victorie la futsal

In ultima etapa din cadrul ligii secunde, Liga 2 Futsal, KSE Targu Secuiesc a obtinut o victorie la scor in partida cu AFC Universitatea Galati si a incheiat prima parte a competitiei pe pozitia a treia.Evoluand acasa si in fata ultimei clasate din Seria 1, AFC Universitatea Galati, KSE Targu Secuiesc a profitat si s-a impus cu rezultatul de 18-3 (10-2). Principalul marcator al partidei a fost Gall, care a inscris sase goluri. Astfel, cu un total de 15 puncte, echipa covasneana a ... citeste toata stirea