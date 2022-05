KSE Targu Secuiesc a ocupat prima pozitie in Play-Out

S-au disputat si partidele din ultima etapa contand pentru Play-Out-ul Ligii 3, Seria 5, KSE Targu Secuiesc obtinand victoria, rezultat 2-1, cu CSO Plopeni.KSE Targu Secuiesc a profitat de avantajul terenului propriu si a invins-o pe CSO Plopeni, partida fiind decisa in partea secunda, dupa ce la pauza a fost egal, 1-1. Bandi a deschis scorul, in minutul 2, dar oaspetii au revenit. Pakucs a adus victoria in minutul 85. Cu acest succes, KSE Targu Secuiesc a incheiat sezonul ... citeste toata stirea