KSE Targu Secuiesc continua in liga secunda la futsal

Desi la finalul sezonului trecut, din punct de vedere sportiv, KSE Targu Secuiesc obtinuse promovarea in esalonul de elita la futsal, gruparea covasneana va continua si in urmatoarea editie tot in Liga 2.De curand, Federatia Romana de Fotbal a stabilit componenta celor doua grupe ale Ligii 2 la futsal, oarecum surprinzator KSE Targu Secuiesc fiind repartizata alaturi de echipele din Moldova. Desi in esalonul secund mai evolueaza echipe din Targu Mures, Corund, Remetea sau Gheorgheni, KSE ... citeste toata stirea