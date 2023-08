Alaturi de campioana en-titre Sepsi-SIC, KSE Targu Secuiesc, a doua reprezentanta a judetului Covasna in Liga Nationala de Baschet Feminin, o echipa mereu ambitioasa, se pregateste sa faca o figura frumoasa in noul sezon.Principala modificare la KSE Targu Secuiesc este aducerea antrenorului spaniol Claudio Garcia Morales, care il va inlocui pe Ljubomir Kolarevic. La doar 39 de ani, Claudio Garcia Morales a pregatit-o in trecut pe Clarinos Tenerife, sub comanda sa echipa ... citeste toata stirea