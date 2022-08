Federatia Romana de Fotbal a stabilit programul partidelor din Turul 2 contand pentru Cupa Romaniei, KSE Targu Secuiesc urmand sa o aiba ca adversara pe CSM Focsani.CSM Focsani este una dintre echipele care in sezonul trecut s-au luptat pentru promovarea in Liga 2, ajungand pana in semifinalele barajului pentru accederea in esalonul secund. Chiar daca focsanenii au pierdut atunci, in dubla mansa, cu Dante ... citeste toata stirea