In cel de-al doilea meci disputat in cadrul Ligii 2, faza de Play-Off, la futsal, KSE Targu Secuiesc a trecut si de ACS Futsal Ceahlaul Piatra Neamt, putandu-se deja pregati pentru faza urmatoare, cea a semifinalelor.Dupa ce, tot in acest an, KSE Targu Secuiesc a castigat in deplasare la ACS Mausoleul Marasesti, cu rezultatul de 3-2, mai era un pas catre suprematia Grupei 1, faza de Play-Off, partida din deplasare cu ... citeste toata stirea