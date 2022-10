KSE Targu Secuiesc, victorie in deplasare

In etapa a 9-a din Liga 3, Seria 5, cele doua reprezentante ale judetului Covasna s-au aflat la poli opusi, KSE Targu Secuiesc impunandu-se la Paulesti, in timp ce Sepsi OSK 2 a fost invinsa categoric, tot in deplasare, la Odorheiu Secuiesc.Trei rezultate au atras atentia in etapa a 9-a din Liga 3, Seria 5, unul fiind infrangerea categorica, 7-1, suferita de Sepsi OSK 2 pe terenul echipei AFC Odorheiu Secuiesc. Nu a fost cea mai severa infrangere a etapei, Olimpic Zarnesti fiind invinsa de CS ... citeste toata stirea