In curand, Sepsi OSK il va prezenta pe noul antrenor, in persoana lui Liviu Ciobotariu, dupa plecarea lui Cristiano Bergodi, pana in momentul de fata cel mai de succes tehnician din istoria clubului.Imaginile de la golul marcat de Stefanescu, in ultima etapa, la Craiova, cand intreaga echipa s-a dus sa-l imbratiseze pe Bergodi, au devenit virale. Italianul a condus-o pe Sepsi OSK catre primele trofee din istoria clubului, iar reactia jucatorilor a fost fireasca, intr-o lume in care, totusi, ... citeste toata stirea