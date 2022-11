S-a terminat turul Campionatului Junioarelor 1 la handbal feminin, in Grupa D lidera fiind Sepsi-SIC, care s-a impus in toate cele sase partide disputate.Sepsi-SIC a evoluat in etapa a 6-a in deplasare la ocupanta pozitiei a treia, CSM VSK Csikszereda Miercurea Ciuc, unde s-a impus cu un categoric 41-26 (19-12). Astfel, fetele pregatite de Carmen ... citeste toata stirea