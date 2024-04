La o partida de finala

Astazi, Sepsi-SIC disputa o partida vitala pentru calificarea in finala Ligii Nationale de Baschet Feminin, la Sfantu Gheorghe, impotriva echipei FCC Baschet UAV Arad.Sepsi-SIC mai are nevoie de o victorie pentru calificarea in finala Ligii Nationale de Baschet Feminin. Semifinalele se disputa dupa sistemul cel mai bun din trei jocuri. Cum Sepsi-SIC a terminat pe pozitia a doua sezonul regulat, iar FCC Baschet UAV Arad a fost a treia, conform regulamentului, trupa lui Zoran Mikes a disputat ... citește toată știrea