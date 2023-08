Astazi, cu incepere de la ora 18:30, Sepsi OSK o va intalni pe FC Hermannstadt, partida fiind programata in cadrul etapei a 6-a din Superliga.Sepsi OSK a trecut cu bine peste deplasarea din Kazahstan si a reusit sa obtina o frumoasa victorie. Pentru prima data in istorie, Sepsi OSK va evolua in Play-Off-ul Conference League, un factor moral care cu siguranta ii va ajuta pe alb-rosii in partidele urmatoare.Iar partida urmatoare va avea loc chiar astazi, cu un adversar incomod, dar din care ... citeste toata stirea