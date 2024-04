La Sfantu Gheorghe vine campioana en-titre

Astazi, cu incepere de la ora 20:30, in cadrul etapei a 3-a din Play-Off-ul Superligii, Sepsi OSK o va intalni, la Sfantu Gheorghe, pe Farul Constanta, campioana din sezonul trecut.Etapa trecuta Sepsi OSK a obtinut primul punct in Play-Off, si se afla pe pozitia a sasea, la doua puncte de Farul Constanta, adversara de astazi. Un succes in fata trupei de la malul marii ar duce alb-rosii pe pozitia a cincea, putin mai aproape de locul care duce in Conference League. Acest aspect l-a subliniat ... citește toată știrea