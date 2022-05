In Liga 3, faza de Play-Off s-a incheiat, in Play-Out mai fiind programata o etapa, in runda recent disputata Sepsi OSK 2 a cedat in deplasare, iar KSE Targu Secuiesc s-a intors cu victorie de la Sibiu.Sepsi OSK 2 a evoluat in deplasare la Cetate Olimpic Rasnov, unde a pierdut cu rezultatul de 2-0, dupa doua reprize simetrice. Astfel, Sepsi OSK 2 a incheiat competitia pe pozitia a patra, in ... citeste toata stirea