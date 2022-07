Liga 3 se va disputa in acelasi format

Federatia Romana de Fotbal a decis ca in sezonul 2022-2023 Liga 3 sa se desfasoare in acelasi format ca cel din sezonul anterior, format la care participa 100 de echipe impartite in zece serii.Desi acest format a fost creat special pentru perioada pandemiei, federatia a fost multumita de modul in care s-a desfasurat competitia si a decis sa continue in aceeasi directie. Astfel, 100 de echipe participante vor fi impartite intr-o prima faza in zece serii. Judetul Covasna va fi reprezentat de ... citeste toata stirea