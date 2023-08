In perioada 28 iulie-6 august, la Kinshasa (Republica Democratica Congo), au avut loc Jocurile Francofoniei, echipa nationala feminina de baschet, cu Anamaria Pop si Biszak Boglarka in lot, ocupand la final pozitia a saptea.Romania a facut parte initial din Grupa A si a pierdut, 57-68, cu Liban, apoi le-a invins pe Republica Democratica Congo, 73-65, si Ciad, 125-43. In sferturi, "Acvilele" au fost invinse de viitoarea campioana, ... citeste toata stirea