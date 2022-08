Locul 7 pentru Romania U18 la CE de baschet feminin

Echipa nationala de baschet feminin junioare U18 a participat la Campionatul European gazduit la Sofia, de unde s-a intors cu un merituos loc sapte in clasamentul final.Acvilele au inceput bine competitia si s-au impus in primele doua partide, 57-45 cu Austria si 55-52 cu Danemarca. Apoi au venit doua infrangeri, 50-71 cu Serbia si 59-64 cu Irlanda, dar acestea nu au impiedicat accesul in faza sferturilor de finala, partide pentru locurile 1-8. In sferturi, Romania a pierdut dramatic, 55-56 ... citeste toata stirea