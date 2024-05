Locul cinci este asigurat

Dupa o partida pe care a dominat-o in mare parte, Sepsi OSK a invins-o pe Rapid Bucuresti cu rezultatul de 3-2, in ultima partida disputata pe propriul teren in acest sezon, astfel ca alb-rosii si-au asigurat pozitia a cincea la finalul competitiei.Sepsi OSK a intrat bine in meci, a avut posesia, dar prima situatie de gol i-a apartinut lui Krasniqi, acesta insa a reluat slab din fata portii, fara emotii pentru Niczuly. Cu trecerea timpului presiunea elevilor lui Bernd Storck a crescut, si ... citește toată știrea