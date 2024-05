Locul patru pentru Sepsi-SIC

In Final 4, Liga Elitelor U19 la futsal, care s-a disputat la Sfantu Gheorghe, Sepsi-SIC a ocupat pozitia a patra, titlul de campioana revenind echipei CFF Clujana Cluj-Napoca.Prima partida din cadrul Final 4, in semifinale, Sepsi-SIC a intalnit-o pe FK Odorheiu Secuiesc. A fost un meci in care nu s-a pus niciun moment problema invingatoarei, harghitenii castigand cu rezultatul de 12-3, pentru alb-verzi golurile fiind reusite de Asztalos (dubla) si Bodor. ... citește toată știrea