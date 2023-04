Dupa ce in prima partida contand pentru locurile 7-8 din cadrul Ligii Nationale de Baschet Feminin, KSE Targu Secuiesc o invinsese pe BC Sirius Muresul Targu Mures, covasnencele s-au impus si in partida a doua, astfel ca la finalul competitiei au ocupat pozitia a saptea.KSE Targu Secuiesc s-a deplasat la Targu Mures avand deja un prim succes in partida pentru locurile 7-8, 70-59 cu BC Sirius Muresul, obtinut in Sala Sporturilor Kicsid Gabor. Astfel, fetele pregatite de Ljubomir Kolarevic si ... citeste toata stirea