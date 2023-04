Sala Sporturilor Szabo Kati a gazduit prima editie a Cupei Romaniei la handbal feminin, Junioare 1, competitie in care Sepsi-SIC a terminat pe locul secund, fiind invinsa in finala de CSS 2 Baia Mare.In prima faza a competitiei, Sepsi-SIC a castigat Grupa B, in care fusese repartizata, alaturi de CS Activ Prahova Ploiesti si Rapid Bucuresti. Partida cu reprezentanta Capitalei s-a terminat la egalitate, 26-26, astfel ca decisiva a fost victoria la scor, 50-18 cu CS Activ Prahova Ploiesti. ... citeste toata stirea