Organizatorii celei de-a treia editii a cursei de ciclism de anduranta Sugas 24H anunta ca inscrierile la aceasta competitie se termina in cateva zile, mai exact pe 20 iunie. Dupa trei ani de pauza, in perioada 24-25 iunie, reprezentantii Asociatiei Fitness Tribe le vor oferi participantilor sansa de a experimenta emotia si adrenalina in timp ce pedaleaza prin frumusetea peisajului nocturn la Sugas Bai."Cursa organizata la data de 24-25 iunie se va adresa pasionatilor de ciclism din oras si ... citeste toata stirea