Pentru echipa nationala a Romaniei. urmeaza doua partide extrem de importante in preliminariile EURO 2024, in lotul "tricolorilor" fiind anuntat si jucatorul de la Sepsi OSK, Marius Stefanescu.Romania ocupa in acest moment prima pozitie in clasamentul Grupei I de calificare la EURO 2024, cu sanse reale de a obtine biletele pentru turneul final. "Tricolorii" sunt neinvinsi, avand patru victorii si tot atatea remize.Urmeaza partidele cu Israel, intalnire care va avea loc in Ungaria, la ... citeste toata stirea