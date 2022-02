Marius Stefanescu, in echipa etapei a 26-a

In etapa a 26-a din Liga 1, Sepsi OSK a remizat in partida disputata la Mioveni cu Rapid, jucatorul covasnenilor, Marius Stefanescu, fiind insa remarcat de Liga Profesionista de Fotbal care l-a nominalizat in echipa ideala a rundei.Rezultatul de egalitate, 1-1, consemnat la Mioveni a indepartat-o pe Sepsi OSK de zona Play-Off-ului, chiar daca pana la finalul sezonului regulat se mai pot schimba multe. Elevii lui Cristiano Bergodi au avut meciul in mana, superioritate numerica inca din minutul ... citeste toata stirea