Cu Bernd Storck la primul meci pe banca tehnica, Sepsi OSK a obtinut o victorie nu tocmai usoara in fata penultimei clasate Dinamo Bucuresti. Pentru reusitele care au adus cele trei puncte, Marius Stefanescu a fost introdus in echipa ideala a etapei.Lupta pentru un loc in Play-Off devine tot mai stransa. Marile castigatoare ale etapei cu numarul 18 au fost Universitatea Cluj, ajunsa pe locul sase, si Otelul Galati care s-a impus in deplasare, chiar pe terenul liderului FCSB. In aceste ... citeste toata stirea