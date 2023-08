In perioada 23-29 iulie, la Maribor, in Slovenia, a avut loc Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE). In competitia de handbal feminin, cu Ioana Paval si Maria Balint in lot, Romania a cucerit medaliile de argint.Echipa nationala de handbal feminin U17, avand in componenta si doua reprezentante ale clubului Sepsi-SIC, a avut o prestatie laudabila la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), ajungand pana in finala competitiei. In faza grupelor Romania a castigat toate cele ... citeste toata stirea