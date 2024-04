Medalie de argint pentru CSM Sfantu Gheorghe

In perioada 29-31 martie a avut loc Campionatul National de Sala la Atletism, desfasurat in sala "Ioan Soter" din Bucuresti, pentru categoria de varsta U14 (2011-2012).Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe a participat la acest eveniment cu sportivul Rares Cristian Baris, la probele de 60 m viteza si 200 m viteza.La 60 m a reusit sa intre in Finala de 8 copii, unde a castigat locul 6 ... citește toată știrea