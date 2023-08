Printre sportivii romani prezenti la Jocurile Francofoniei, gazduite de Republica Democratica Congo, s-a remarcat Catalina Axente, care a obtinut medalia de aur in proba de lupte, categoria 76 kg.Sportiva legitimata la Sepsi-SIC a avut o evolutie perfecta la Kinshasa, reusind sa invinga categoric toate oponentele iesite in cale. Parcursul Catalinei Axente a inceput cu un 5-0 in fata reprezentantei Coastei de Fildes, Amy Youin. Au urmat succesele cu ... citeste toata stirea