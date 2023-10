In perioada 6-8 octombrie, la Cluj-Napoca, s-au desfasurat Campionatele Nationale de Judo Ne-Waza, rezervate categoriilor de varsta U14 si U16, competitii in cadrul carora CSM Sfantu Gheorghe a obtinut o medalie de aur.Competitiile de judo, desfasurate la Cluj-Napoca, au atras la start in jur de 400 de participanti din toata tara, CSM Sfantu Gheorghe fiind prezenta cu trei sportivi. Cel mai bun rezultat a fost obtinut de Adriana Stanculeasa, care ... citeste toata stirea