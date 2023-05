In urma Turneului Final la baschet feminin, categoria de varsta U17, care a avut loc la Sfantu Gheorghe, Sepsi-SIC a ocupat pozitia a treia, cucerind astfel medaliile de bronz ale competitiei.Initial, Sepsi-SIC a facut parte din Grupa II, in care a terminat pe pozitia secunda si astfel a obtinut calificarea in semifinale. Sepsi-SIC a trecut de ACS NBS Cluj-Napoca, cu rezultatul de 76-61, si de ABC Leii Bucuresti, cu 72-48, fiind invinsa de CSM Ploiesti, cu 67-60. In semifinale, ... citeste toata stirea