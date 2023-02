Mesaj pentru schiori si nu numai: se deschide si partia mare din Sugas Bai!

Cu aceasta ocazie va fi pusa in functiune bariera de la intrarea in statiuneAvand in vedere vremea rece din ultimele zile, partia mare de schi din Sugas Bai a putut fi acoperita cu un strat de zapada care sa permita practicarea sporturilor de iarna.Partia se va deschide publicului larg in dimineata zilei de sambata, 11 februarie, de la ora 9:00, ocazie cu care va fi pus in functiune si noul sistem inteligent de parcare din statiune.Acesta ii va informa pe soferii care se indreapta spre ... citeste toata stirea