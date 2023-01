Ministerul Sportului: Sepsi SIC, nominalizata la categoria "Echipa anului - sporturi de echipa feminin"

Ministerul Sportului (MS) organizeaza in premiera "Gala Sportivul Anului", prin care va acorda premii sportivilor si echipelor din Romania care au inregistrat rezultate bune in anul 2022. Sunt 14 categorii in total, iar la una dintre ele, si anume la "Echipa anului - sporturi de echipa feminin", este nominalizata si echipa de baschet Sepsi SIC, din Sfantu Gheorghe.Castigatorii primei gale organizate de MS se vor afla saptamana viitoare, pe 26 ianuarie, in cadrul unui eveniment organizat la ... citeste toata stirea