Nationala feminina de handbal pe plaja s-a calificat la Campionatul European

Atat echipa nationala de senioare, cat si cea de junioare la handbal pe plaja, au participat in cadrul competitiei Beach Handball Championships, de la Praga, ambele avand in componenta sportive de la Sepsi-SIC.Ana Cristea a fost portarul echipei nationale de senioare, care la final s-a clasat pe pozitia a noua. Desi a cedat in partidele din grupa cu Polonia, Turcia, Croatia si Slovacia, Romania a trecut, apoi, de Elvetia si Cehia, in grupa de consolare. Clasarea la finalul ... citeste toata stirea