Astazi, cu incepere de la ora 21:00, pe Stadionul Cluj Arena, Sepsi OSK o va intalni pe Universitatea Cluj, in etapa a 12-a din Superliga, o partida in care covasnenii trebuie sa intrerupa seria rezultatelor negative din ultima perioada.Ultima victorie, in campionat, pentru Sepsi OSK s-a consemnat in urma cu cinci etape. A fost un succes la limita cu UTA Arad. De atunci au venit patru infrangeri consecutive, toate cu echipe care lupta pentru un loc in Play-Off, ceea ce a inceput sa ridice tot ... citeste toata stirea