Niczuly Roland si Andres Dumitrescu in echipa ideala a etapei

In etapa a 4-a din Play-Off, Sepsi OSK a obtinut prima victorie din partea secunda a Superligii, doi jucatori ai alb-rosilor, Niczuly Roland si Andres Dumitrescu regasindu-se printre evidentiati din anchetele realizate de Liga Profesionista de Fotbal.Sepsi OSK s-a impus dramatic in Giulesti, cu un gol venit in al cincilea minut de prelungiri, dar si-a trecut astfel in cont prima victorie in faza de Play-Off. Desi a permis gazdelor sa-si creeze ocazii, alb-rosii au beneficiat in cateva ... citește toată știrea