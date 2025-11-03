Editeaza

Noi rezultate remarcabile obtinute de judocanii de la ACS SAMURAI OPS Sfantu Gheorghe la Cupa "KAME JUDO CUP" organizata la Brasov

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 11:47
15 citiri
In perioada 01- 02 Noiembrie 2025, pe parcursul a doua zile in Sala de Sport Metrom din Brasov s-a desfasurat Cupa "KAME JUDO CUP", competitie de judo la care au participat in jur de 300 sportivi din 28 cluburi din Romania si Republica Moldova, destinata copiilor pana la U16 ani. In prima zi de competitie au luptat copii de la categoria U8 si U10 ani in categorii de cate 4 sportivi in categorie, practic toti copii obtinand diplome si medalii, urmat de un stagiu tehnic pentru toate categoriile ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

