Noutati privind construirea bazinului de inot de la Intorsura Buzaului

Lucrarile la viitorul bazin de inot din Intorsura Buzaului se vor relua la finele lunii martie, iar sperantele sunt ca pana la finele anului sa fie incheiate."Am discutat cu constructorul si avem asigurari ca la final de martie se apuca de lucru. Noi am predat terenul catre CNI, CNI a predat terenul catre constructor si dansul spune ca totul este in regula si ca din martie se vor apuca de lucrare. Ne-au spus ca in sapte luni il termina. Speram ca anul asta, pana in toamna, iarna, sa fie gata", ... citeste toata stirea