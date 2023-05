In etapa a 8-a din Play-Off-ul Superligii, Sepsi OSK va avea astazi, cu incepere de la ora 20:30, o noua partida in deplasare, de aceasta data in Giulesti, cu Rapid Bucuresti.Se vor afla fata in fata echipele care au pierdut runda trecuta, in aceasta faza a competitiei, practic ocupantele ultimelor doua locuri din Play-Off. Desigur, in aceste conditii, aceasta este partida in care isi pune speranta si Sepsi OSK, dar si Rapid, in a mai aduna puncte. Desi au jucat curajos la FCSB, elevii lui ... citeste toata stirea