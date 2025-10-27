Editeaza

O noua performanta pentru judoka din judetul Covasna la Cupa de Judo "Martonffi Janos" de la Vlahita

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 11:46
Trei medalii de aur, doua de argint, un loc cinci si un loc noua, acesta este bilantul sportivilor Asociatiei Club Sportiv Samurai OPS Sfantu Gheorghe, care au reprezentat cu cinste judetul Covasna la Cupa de Judo "Martonffi Janos", desfasurata in weekendul 24-25 octombrie 2025, la Vlahita, judetul Harghita.

Competitia, ajunsa la editia a XVII-a, este una dintre cele mai importante din regiune si este inclusa in calendarul oficial al Federatiei Romane de Judo. Evenimentul a reunit aproximativ ...citește toată știrea

