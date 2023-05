Etapa a 9-a, penultima din faza de Play-Off si a sezonului din Superliga, programeaza partida Sepsi OSK - CFR Cluj, intalnirea urmand a avea loc sambata, 20 mai, cu incepere de la ora 20:30, pe Sepsi OSK Arena.Dupa opt etape disputate in Play-Off, Sepsi OSK a ramas cu o singura victorie, cea de pe teren propriu cu Rapid Bucuresti, runda trecuta mai contabilizand o remiza, tot in confruntarea cu echipa din Giulesti. Pornita cu cea mai mica zestre de puncte in aceasta faza a competitiei, chiar ... citeste toata stirea