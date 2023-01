O noua victorie de peste 100 de puncte

Liga Nationala de Baschet Feminin a programat partidele din etapa a 12-a, Sepsi-SIC reusind o victorie detasata in fata Universitatii Cluj, in timp ce KSE Targu Secuiesc a pierdut in sala Kicsid Gabor intalnirea cu CSM CSU Constanta.Campioana en-titre si lidera clasamentului Ligii Nationale de Baschet Feminin, Sepsi-SIC, a castigat categoric, rezultat 109-43 (29-14, 21-6, 30-13, 29-10), partida cu Universitatea Cluj si ramane singura echipa neinvinsa de la inceputul sezonului. Principalele ... citeste toata stirea