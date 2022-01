O partida amanata si o infrangere in Liga Nationala de Baschet Feminin

In cadrul etapei a 15-a din Liga Nationala de Baschet Feminin, derby-ul dintre Sepsi-SIC si CSM Satu Mare a fost amanat, in timp ce ACS KSE Targu Secuiesc a cedat in deplasare la CSM Alexandria.Desi asteptat cu interes, derby-ul dintre campioana si vicecampioana in exercitiu, Sepsi-SIC-CSM Satu Mare, nu a mai avut loc, cinci dintre sportivele echipei satmarene fiind testate pozitiv COVID-19. Astfel partida va avea loc la o data ulterioara stabilita de Federatia Romana de Baschet.ACS KSE ... citeste toata stirea